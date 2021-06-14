شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدمير مسيرة حوثية .. "اليوم" ترصد الحركة والحياة في خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" حالة الاستقرار والهدوء واستمرار الحياة الطبيعية في خميس مشيط ، بعد تدمير التحالف لطائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.
وكان تحالف دعم الشرعية أعلن إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا : "نتخذ الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية" .
[2:51 PM, 6/14/2021] تامر اليوم الموقع: