شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدمير مسيرة حوثية .. "اليوم" ترصد الحركة والحياة في خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" حالة الاستقرار والهدوء واستمرار الحياة الطبيعية في خميس مشيط ، بعد تدمير التحالف لطائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط. وكان تحالف دعم الشرعية أعلن إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا : "نتخذ الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية" . [2:51 PM, 6/14/2021] تامر اليوم الموقع: