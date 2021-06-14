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بعد تدمير مسيرة حوثية .. "اليوم" ترصد الحركة والحياة في خميس مشيط 

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الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" حالة الاستقرار والهدوء واستمرار الحياة الطبيعية في خميس مشيط ، بعد تدمير التحالف لطائرة بدون طيار مفخخة اطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مضيفا : "نتخذ الاجراءات العملياتيه لحماية المدنيين والاعيان المدنية من الهجمات العدائية" .

[2:51 PM, 6/14/2021] تامر اليوم الموقع:

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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