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إغلاق 3 شقق سكنية استخدمت كمستودعات لتخزين الأطعمة بالشرقية

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الدمام - شريف احمد - نفذّت أمانة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام أمس جولات رقابية استهدفت الباعة الجائلين ومساكن العمال في وسط الدمام، أسفرت عن ضبط وإغلاق 3 شقق سكنية تستخدم كمستودعات ومعامل لتخزين وتحضير الأطعمة لعدد من المطاعم وإتلاف أكثر من 637 كيلو جراماً من اللحوم غير الصالحة للاستخدام، ومصادرة 321 كرتوناً من الفاكهة والخضروات.

كما أغلقت الأمانة ممثلة ببلدية غرب الدمام مركز لبيع المكملات الغذائية ومستلزمات ، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس .

وشددت أمانة الشرقية على أهمية تطبيق المنشآت كافة للإجراءات الاحترازية والتأكد من حالتهم الصحية عبر تطبيق توكلنا, مؤكدة استمرار وتشديد الجولات الرقابية على جميع المنشآت وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالف لم يمتثل بالإجراءات الاحترازية بالاتصال على مركز940 لمعالجتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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