شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : القطاع الخاص يسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأمير سعود بن نايف يطلع على مبادرة "خير الخبر" 2025

• المبادرة تتضمن هوية جديدة ومراكز تسوق ومدن ترفيه

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم عبدالله بن عبداللطيف الفوزان والذي قدم لسموه عرضاً عن مبادرة "خير الخبر" والتي تمتد إلى العام 2025 بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وتشتمل المبادرة إطلاق هوية جديدة لمدينة الخبر إضافة إلى عدة مشاريع تنموية وسياحية وترفيهية ستساهم في دعم السياحة في المنطقة وخلق فرص وظيفية وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره في دفع عجلة التنمية في المنطقة، من خلال المشاريع التنموية التي تساهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة بالإضافة إلى جعلها ثرية بالخيارات السياحية والتجارية وخلق التنافس بين القطاعات المختلفة لخدمة الوطن وابنائه.

وأوضح عبدالله الفوزان بأن "هذه المبادرة ستشتمل على عدد من المشاريع مجمعات تجارية وفنادق راقية ومدن ترفيهية ومسطحات خضراء ستجعل الخبر أجمل بإذن الله".

وأضاف الفوزان "إن المبادرة تأتي ضمن مبادرات "برنامج الفوزان لخدمة المجتمع" وتنطلق من عمق إدراكنا بأهمية الشراكة المتوازنة، والتكامل بين القطاعَين الحكومي والخاص، واعتبار ذلك أفضل السبل لمواجهة التحديات التنموية، وتجاوز العقبات في شتى المجالات، من أجل تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بوطن طموح، وتنمية مستدامة، ونهضة شاملة".

مؤكداً بأن مبادرة (خبر الخير) ستكون نموذجًا يحتذى به في القطاع الخاص وبدورنا الوطني كشركاء في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتقديم أحدث الحلول العصرية والمستدامة لرفع مستوى جودة الحياة في الوطن ، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والسياحة والعمل، ومواكبةً رؤية قيادتنا الطموحة بحزمها وعزمها، وسوف نسابق الزمن لنجعل من مدينة الخبر وجهة وواجهة عالمية مشرفة للمملكة، عبر استثمار موقعها، وبيئتها، وبنيتها الاجتماعية والاقتصادية الفريدة، لإرساء مشاريع حضارية، وعمرانية، وخدمية، وثقافية، وترفيهية عملاقة، تجعلها جديرة بالمنافسة على صدارة أجمل مدن العالم.

وأضاف الفوزان : "على رأس المشاريع الحالية التي تؤهل الخبر لتكون واجهة مشرفة للمملكة مشروع أجدان وورك الذي يحتضن الواجهة البحرية لمدينة الخُبَر، وكذلك مركز المعارض والمؤتمرات (الظهران إكسبو)، كما تم استعراض المشاريع المنتظرة مثل الظهران إكسبو المسرح ودار الأوبرا والفندق، ومشروع واجهة أجدان البحرية، ومشروع رتال بلو ، ومشروع تطوير طريق الأمير تركي ، ومشروع رتال رايز، وأجدان إنفنتي السياحيتان".

وقدم الفوزان شكره لسموه الكريم على دعمه لهذه المبادرة والتي سيكون لها أثر إيجابي بإذن الله على المنطقة وابنائها.