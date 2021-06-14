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مدني جدة يخمد حريق مستودع حي الخمرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

مدني جدة يخمد حريق مستودع حي الخمرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت فرق مدني جدة من إخماد حريق في أحد المستودعات بحي الخمرة دون حدوث إصابات في الأرواح.

وقال الدفاع المدني عبر تويتر: “أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في مستودع بحي الخمرة، دون وقوع إصابات – ولله الحمد”.

متابعات الخليج 365” سوف توافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.

مدني جدة
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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