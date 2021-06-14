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شكرا لقرائتكم مدني جدة يخمد حريق مستودع حي الخمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14
مدني جدة يخمد حريق مستودع حي الخمرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت فرق مدني جدة من إخماد حريق في أحد المستودعات بحي الخمرة دون حدوث إصابات في الأرواح.
وقال الدفاع المدني عبر تويتر: “أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في مستودع بحي الخمرة، دون وقوع إصابات – ولله الحمد”.
“متابعات الخليج 365” سوف توافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
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