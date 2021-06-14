التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أن القوات تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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