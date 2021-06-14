شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.." النقل " تعيد فتح طريق السفانية- حفر الباطن للحركة المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

أعادت وزارة النقل، اليوم الاثنين، فتح طريق السفانية- حفر الباطن للحركة المرورية بطول 22.3 كم.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من إعادة إنشاء الطريق ضمن أعمال الصيانة التي تقوم بها الوزارة لضمان راحة وسلامة مرتادي طرقه.

وشمل العمل إعادة انشاء طبقات الرصف الاسفلتية للطريق القائم من تقاطع رأس مشعاب باتجاه حفر الباطن بطول 22.3كيلومتر.

كما شمل العمل تعديل بعض المنحنيات الرأسية وتنفيذ جميع تجهيزات السلامة.