شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الاثنين، عن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه خميس مشيط.

وأكد ‏التحالف العربي، على إحباط كافة محاولات الميليشيات الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مضيفًا: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وكانت قد سقطت طائرة من دون طيّار مفخخة حوثية، أمس مساء أمس الأحد، على مدرسة في منطقة عسير دون حدوث أي إصابات.