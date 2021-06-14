شكرا لمتابعة خبر عن متحدث "الأرصاد": رياح شمالية مؤثرة على عدة مناطق ويصحبها ارتفاع في درجات الحرارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن عدة مناطق تتعرض لرياح شمالية مثيرة للأتربة والغبار، وتوقع أن تمتد هذه الحالة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف القحطاني أن الموجة تؤثر على بعض مناطق المملكة خاصة الشرقية وجازان ونجران والرياض,مبينا أن الموجة سيصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة على معظم المناطق، وتحديداً الشرقية والمدينة المنورة ونجران والرياض والمناطق الشمالية والجنوبية الساحلية.

وأكد أن معدلات الحرارة هذا العام ستكون بين 38 للصغرى و48 للعظمي، مع إمكانية ملامستها الـ50 درجة مئوية بالمنطقة الشرقية.