شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالحميد العوام: التبرع بالدم إجراء آمن جدا وله فوائد عديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد عبدالحميد العوام، اليوم الاثنين، أن التبرع بالدم إجراء آمن جدا وله فوائد عديدة، لافتًا إلى أن في الفترة الأخيرة أصبح هناك الكثيرين يحبون أن يسمعوا عن حملات التبرع بالدم.

وقال عبدالحميد العوام، أن هناك صديق له يخاف من أن يتبرع بالدم حتى لا يسقط أرضًا؛ ليؤكد له بأن هذا غير صحيح بل أن التبرع بالدم صحي ويجدد كرات الدم الحمراء، بحسب برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" .

وأوضح أن قبل التبرع بالدم يسأل الطبيب عن أي أمراض يعاني منها الشخص لضمان سلامته، لافتًا إلى أن كل الشركات والمؤسسات الحكومية لديها الآن خدمة مجتمعية، وقبول لهذه من حملات التبرع بالدم.