شكرا لمتابعة خبر عن السفير الفرنسي: فجعت من سقوط طائرة مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

علق السفير الفرنسي في المملكة، لودوفيك بوي، اليوم الإثنين، على سقوط طائرة مسيّرة حوثية فوق مدرسة بمنطقة عسير في المملكة ، واصفًا الاعتداء بالجبان.

وأشار السفير الفرنسي إلى أنه فجع من سقوط طائرة مسيّرة حوثية فوق مدرسة في عسير، مؤكدا أن الاعتداء على مكان مخصص للعلم وحشي وفظيع.

وقال : باسم السفارة الفرنسية في المملكة أُدينُ بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشيّ على مكانٍ مكرّسٌ للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد"

وكان الدفاع المدني قد تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.