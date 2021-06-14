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الهيئة العامة للنقل توضح أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات، حيث حددت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير المركبات ووسطاء التأجير كحد أدنى.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز هذه البيانات " رقم العقد وتاريخه ومكان إبرامه، بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجيرالسيارات.

وأضافت : كما تتضمن بيانات السيارة وبيانات المستأجر وكذلك بيانات المفوضين بالقيادة، بيانات وثيقة التأمين، بيانات الكيلو مترات للسيارة، وطريقة الدفع، والشروط والالتزامات المرتبة على المستأجر، ونوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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