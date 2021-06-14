شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة العامة للنقل توضح أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للنقل، أبرز محتويات العقد الموحد لتأجير السيارات، حيث حددت اللائحة المنظمة لنشاط تأجير المركبات ووسطاء التأجير كحد أدنى.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز هذه البيانات " رقم العقد وتاريخه ومكان إبرامه، بيانات المنشأة المرخص لها في نشاط تأجيرالسيارات.

وأضافت : كما تتضمن بيانات السيارة وبيانات المستأجر وكذلك بيانات المفوضين بالقيادة، بيانات وثيقة التأمين، بيانات الكيلو مترات للسيارة، وطريقة الدفع، والشروط والالتزامات المرتبة على المستأجر، ونوع وكمية الوقود الموجودة في السيارة.