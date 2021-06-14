السديس: استهداف الحوثي لمدرسة في عسير يتناقض مع مقاصد الإسلام

الرياض - محمد عبدالله - استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تجاه إحدى المدارس في محافظات منطقة عسير, دون حدوث أي إصابات.

وأكد الشيخ السديس- في بيان نشر على موقع رئاسة شؤون الحرمين الإلكتروني- أن الهجوم الإرهابي السافر على مواقع حُميت بموجب القوانين الإنسانية الدولية هو دليل واضح على عدم اكتراث الجماعات الإرهابية بحياة الأنفس البشرية وشرائع الدين الإسلامي الحنيف، المبنية على الرحمة والسلام والتعايش والحوار وحسن التعامل بين الشعوب، وتناقض أفعالهم مع مقاصد الدين الإسلامي العظيم الذي جاء رحمة للعالمين، ومحققًا لمصالح الأمة الإسلامية.

وأضاف «لن تزيدنا الهجمات الإرهابية البائسة إلا لحمة وتعاضدًا مع قيادة المملكة، التي ضربت أروع الأمثلة في الاهتمام بالإنسان وصحته وأمنه، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الوعي الفكري والمجتمعي بأهمية مجابهة الفكر المتطرف الداعم للإرهاب، والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف، وفق ما تقتضيه القيم الأخلاقية والتربوية في الشريعة الإسلامية السمحة».

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