مصر تؤكد تضامنها مع السعودية وتدين استهداف الحوثي مدرسة بعسير

الرياض - محمد عبدالله - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضي المملكة، والتي كان أخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة بدون طيار.

وأكدت مصر مجددًا، في بيان لوزارة الخارجية –عبر صفحتها على فيسبوك- تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التي تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيه.

كما تؤكد تضامنها مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة، التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمييّن.

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