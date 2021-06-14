استشارية طب نفسي: مشاهير التواصل الاجتماعي «أنانيون»

الرياض - محمد عبدالله - قالت استشارية الطب النفسي، د. عبير رشيد، إن مشاهير التواصل الاجتماعي أصبحوا يتصرفون بشكل أناني جدًا، مشيرة إلى انهم يستخدمون أي وسيلة لجذب أكبر عدد من المتابعين ويتفاخرون بذلك.

وأضافت عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية»: إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون زيادة نسبة المتايعين لهم بأى طريقة حتى لو كانت غير لائقة، مضيفة أنهم لا يوجد لديهم محتوى يفتخرون به وإنما يستخدمون أي وسيلة لجذب اكبر عدد من المجتمع.

وأشارت الاستشارية النفسية، إلى أن مشاهير التواصل الاجتماعي عادة ما يبرِزون ما ليس في داخلهم، وأن التنافسية وليس المال هو ما يدفعهم إلى تقديم محتويات ربما تكون غير لائقة او مبالغًا فيها.

يُذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عاقبت أمس الأحد، عددًا من مشاهير التواصل الاجتماعي وآخرين بمجموع غرامات تجاوزت 3 ملايين ريال.

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