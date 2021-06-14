الضمان الصحي: تغطية مضاعفات عملية تكميم المعدة من علاج السمنة

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحى، إن مضاعفات عملية تكميم المعدة تغطى من حد منفعة علاج السمنة والبالغ قدره 20 ألف ريال وليس من حد المنفعة الأقصى لوثيقة التامين.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «مضاعفات عملية التكميم المعتادة والمختصة بالعملية فهي تغطى من حد منفعة علاج أمراض السمنة البالغ 20 ألف ريال».

وأضاف الضمان الصحي «أما المضاعفات العامة، التي قد يصاب بها أي شخص، فهي تغطى من حد المنفعة الأقصى للوثيقة البالغ 500 ألف ريال».

وأشار إلى أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة (Sleeve) فقط، عند تجاوز كتلة الجسم (45 BMI)، بحد أقصى (20) ألف ريال.

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