اخبار السعوديه

الضمان الصحي: تغطية مضاعفات عملية تكميم المعدة من علاج السمنة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - قال مجلس الضمان الصحى، إن مضاعفات عملية تكميم المعدة تغطى من حد منفعة علاج السمنة والبالغ قدره 20 ألف ريال وليس من حد المنفعة الأقصى لوثيقة التامين.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «مضاعفات عملية التكميم المعتادة والمختصة بالعملية فهي تغطى من حد منفعة علاج أمراض السمنة البالغ 20 ألف ريال».

وأضاف الضمان الصحي «أما المضاعفات العامة، التي قد يصاب بها أي شخص، فهي تغطى من حد المنفعة الأقصى للوثيقة البالغ 500 ألف ريال».

وأشار إلى أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة، تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة (Sleeve) فقط، عند تجاوز كتلة الجسم (45 BMI)، بحد أقصى (20) ألف ريال.

اقرا أيضًا:

الضمان الصحي: استرداد مبالغ الحالات الطارئة خلال 15 يومًا

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا