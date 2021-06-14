صرف مليون ريال لـ809 مستفيدين من العاملين في النقل الموجَّه

الرياض - محمد عبدالله - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن صرف الدعم لـ( 809) مستفيدين من العاملين المستوفين لشروط برنامج دعم النقل الموجة لشهر أبريل 2021، بمبلغ (1,038,587) ريال.

وأوضح صندوق (هدف) في بيان له، أن برنامج العمل الحر في النقل الموجه الذي أطلق مؤخرًا، يأتي وفقًا لمذكرة تفاهم أبرمها (هدف) في وقت سابق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للنقل، وشركة عمل المستقبل، بهدف التوسع في دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية ومشاركتها في سوق العمل، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق دعم شهري للمستفيدين والمستفيدات من البرنامج يصل إلى (2400) ريال شهريا ولمدة تصل إلى (24) شهرًا ميلاديًا من تاريخ إطلاق البرنامج، كما يقدم دعم تحفيزي مقداره (3000) ريال كل ستة أشهر للمستفيد المستمر في تحقيقه لمتطلبات الأداء المطلوبة.

وحول خطوات ومراحل الاستفادة من البرنامج، أوضح صندوق (هدف) أن رحلة الباحث عن عمل تمر بعدة مراحل هي: التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من هيئة النقل، وإصدار وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر، والتقديم على طلب الدعم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، والتحقق الشهري من استيفاء معايير الأداء، على أن يتم في المرحلة الأخيرة إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد.

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