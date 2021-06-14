هيئة الغذاء والدواء تحذر من الاستخدام اليومي للمسكنات

الرياض - محمد عبدالله - حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الاستخدام اليومي للمسكنات والأدوية المضادة للالتهابات التي تستخدم لتخفيف الألام، حيث من الممكن أن تؤدي إلي نزيف في الجهاز الهضمي.

وأوضحت الهيئة أن أدوية المسكنات يستخدمها البعض دون وصف الطبيب في العديد من الحالات منها حالات التهاب الأوتار، ألم الأسنان، ارتفاع درجة الحرارة، ألم الدورة الشهرية، التواء المفاصل، والتي ينتج عنها بعض الأعراض الجانبية التي تظهر علي الإنسان في صورة غثيان, صداع، جفاف الفم، إمساك، إسهال أو ألم وحموضة بالمعدة.

كما أوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي علي موقع "تويتر" أن المسكنات والأدوية المضادة للالتهاب تكون ضارة وتزيد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي عند :

الاستخدام اليومي.

- التدخين.

- من لديهم تاريخ مع قرحة المعدة.

- الأشخاص أكبر من 65 عامًا.

- شرب الكحول.

- من لديه مرض متقدم بالكبد.

ولتقليل مخاطر استخدام الأدوية المضادة للالتهاب غير الاستيرودية نصحت الهيئة المرضي بأهمية إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل شاملاً أي تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة، لموازنة المخاطر والمنافع. واستخدام أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة وعند إتمام 10 أيام فأكثر يجب مراجعة الطبيب.

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