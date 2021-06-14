الشؤون الإسلامية تنفِّذ 22615 جولة رقابية على المساجد خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22615 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد 89 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فورًا، مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1210 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فورًا.

وأشارت إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.

ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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