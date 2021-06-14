الجمارك: 3 إجراءات ضد مستورد السلع الممنوعة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هناك ثلاثة إجراءات تتم ضد مستورد السلع الممنوعة، وهى المصادرة وتحرير محضر ضبط وتوقيع غرامة عليه.

وذكر حساب «اسأل الجمارك» التابع للهيئة -عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، ذكر أن «جميع الأدوات الجنسية تعد من السلع الممنوعة، علمًا بأن السلع الممنوعة في حال تم استيرادها تتم مصادرتها، ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها، مع فرض غرامة مالية على مستوردها».

من جهة أخرى، أوضحت الجمارك ان الهدايا الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف ريال.

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