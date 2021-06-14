الأردن يدين استهداف الحوثيين مدرسة في عسير بطائرة مفخخة

الرياض - محمد عبدالله - أدانت الحكومة الأردنية، استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها سقوط طائرة مسيَّرة ومفخخة على مدرسة في منطقة عسير دون حدوث إصابات.

وجددت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها، التأكيد على موقف الأردن الدائم والثابت وهو إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية، والتأكيد أيضًا على وقوف الأردن إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها.

وشددت على أن أمن البلدين واحد لا يتجزَّأ وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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