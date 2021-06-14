السعودية | صحيفة باكستانية: المملكة تقرر نقل مشروع مصفاة النفط من جوادر إلى كراتشي

المناطق-اسلام أباد

قالت صحيفة “جنك” الباكستانية اليوم نقلاً عن مسئولين حكوميين إن المملكة العربية السعودية قررت نقل مشروع بناء مصفاة للنفط بقيمة 10 مليار دولار من مدينة ميناء جوادر إلى مدينة كراتشي.

وأضافت أن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشئون الطاقة والبترول “تابيش جوهر” قد أكد قبل أيام بأن المملكة لا تنوي تنفيذ مشروع بناء مصفاة للنفط في ميناء جوادر، ولكنها ترغب في بناء مجمع للبتروكيماويات بالقرب من كراتشي.

وذكرت الصحيفة أن قرار المملكة العربية السعودية في هذا الصدد يدل على افتقار ميناء جوادر للبنية التحتية اللازمة، مشيرة إلى أنه في حال بناء مصفاة للنفط في جوادر فإن الأمر سيكون بحاجة إلى مد خط أنابيب بطول 600 كيلومتراً لربطها بمدينة كراتشي، وإلا فإن تكلفة نقل النفط من جوادر إلى أجزاء مختلفة من البلاد ستكون مكلفة للغاية.

وأضافت أن الخبراء يرون أن الافتقار إلى البنية التحتية وقضايا الأمن في جوادر تشكل عقبات أمام إنشاء مصفاة لتكرير النفط.