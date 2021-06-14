شكرا لقرائتكم خبر عن بودكاست «متمم» يناقش دور صندوق التنمية في التحول الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستضيف بودكاست «متمم» أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية، مساء يوم غدٍ الثلاثاء، وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني أحمد بن سليمان الجاسر، في حلقة بعنوان "صندوق التنمية الوطني ودوره في تمكين التحول الاقتصادي".

وتتناول الحلقة عدة مواضيع منها دور صندوق التنمية الوطني في تحقيق الاستدامة المالية، والتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة الخدمات، ودور الإقراض التنموي في تحفيز القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى جهود الصندوق في مواجهة جائحة كورونا، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن بودكاست "متمم" هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية لهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.

ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال الرابط التالي:

http://ow.ly/ClWU50DCh7u