رجل يدفع 28 مليون دولار ليجاور جيف بيزوس في رحلته ! 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365- متابعة

دفع مجهول مبلغًا خرافيًا لحجز المقعد الأخير إلى جانب الملياردير جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، في أول رحلة سياحية إلى الفضاء.

وتم ذلك عبر مزاد علني، وفيه حجز المجهول مقعده في الرحلة التي تنظمها شركة بلو أوريجن التي أسسها بيزوس في وقت سابق، بـ 28 مليون دولار، بحسب تايمز أوف إنديا.

عدد ركاب الرحلة

وكانت الشركة قد أعلنت أن الرحلة تحوي مقاعد لستة أفراد، وأن أحدها سيتم طرحه في المزاد العلني لمن يرغب في تجربة السفر إلى الفضاء.

أول رحلة سياحية للفضاء

وكشف جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون هذا الأسبوع أنه وشقيقه مارك سيجلسان على متن مركبة الإطلاق New Shepard التابعة للشركة في 20 يوليو المقبل فيما سيُعد أول رحلة سياحية إلى الفضاء.

وسيتم الكشف عن اسم الفائز بالمزاد في الأيام المقبلة، بحسب تغريدة للشركة على تويتر عقب المزاد، مضيفة أن قيمة المقعد البالغ 28 مليون دولار، ستذهب بالكامل إلى مؤسسة نادي المستقبل غير الربحية التي تملكها بلو أوريجون، والهادفة إلى تحفيز الأجيال الصغيرة على ابتكار حلول للسفر والعيش في الفضاء.



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