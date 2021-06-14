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ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في مدينة الرياض.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (6) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية اليمنية والبنجلادشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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