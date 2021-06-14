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مصر: ندعم المملكة في أي تدابير لحفظ أمنها واستقرارها ضد اعتداءات الحوثي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

مصر: ندعم المملكة في أي تدابير لحفظ أمنها واستقرارها ضد اعتداءات الحوثي

استنكرت مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه أراضي المملكة
مصر: ندعم المملكة في أي تدابير لحفظ أمنها واستقرارها ضد اعتداءات الحوثي

متابعات الخليج 365 - واس

استنكرت جمهورية مصر العربية، مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية والتي كان أخرها استهداف مدرسة بمنطقة عسير بطائرة مُفخخة دون طيار.

أمن واستقرار السعودية

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها المُستمر لجميع التدابير التي تتخذها لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها وفي مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة الجبانة التي تُمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمييّن.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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