صندوق التنمية الوطني ودوره في تمكين التحول الاقتصادي في بودكاست متمم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستضيف بودكاست “متمم” أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية، مساء غدٍ الثلاثاء، وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني الأستاذ أحمد بن سليمان الجاسر، في حلقة بعنوان “صندوق التنمية الوطني ودوره في تمكين التحول الاقتصادي”.

الاستدامة المالية

وتتناول الحلقة عدة مواضيع منها دور صندوق التنمية الوطني في تحقيق الاستدامة المالية، والتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة الخدمات، ودور الإقراض التنموي في تحفيز القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بالإضافة إلى جهود الصندوق في مواجهة جائحة كورونا، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المعرفة المالية

يُذكر أن بودكاست “متمم” هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية لهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.

ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).



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