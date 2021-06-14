السعودية | فرنسا تدين سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير: اعتداء جبان

شكرا لقرائتكم فرنسا تدين سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير: اعتداء جبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دان السفير الفرنسي بالسعودية، لودوفيك بوي، سقوط مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير واصفا الاعتداء بالجبان.

وغرد السفير الفرنسي على تويتر قائلا: "فجعني نبأ سقوط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في ‫عسير‬. باسم السفارة الفرنسية في السعودية أُدينُ بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشيّ على مكانٍ مكرّسٌ للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد".

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يذكر أن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، كان قد صرح أمس الأحد بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية.

وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.