، الهند.. حرمه والداه من الميراث فارتكب أبشع جريمة بحقهما ،

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في مأساة لا إنسانية تتعلق بالميراث، أقدَمَ ابنٌ هنديّ على أبشع جريمة بحق والديه، اللذيْن قررا حرمانه من الميراث وكتابة كل أملاك الأسرة باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى.
وحسب موقع صحيفة "إنديان إكسبريس"، أقدَمَ ابنٌ على قتل والديه بمدينة غازي آباد، بولاية أوتار براديش شمالي الهند، بعد ما قرر الوالدان كتابة كل أملاك الأسرة باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن "رافي"، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، علم أن والديه سوريندرا دكا (70 عامًا) وسانتوش (63 عامًا)؛ سيكونان يوم الجمعة بمفردهما في المنزل؛ حيث ذهبت زوجة ابنهما الأكبر المتوفى إلى بيت أهلها، فخطط للجريمة.
وكان الوالدان يقيمان على مدى عقدين مع ابنهما الأكبر غوراف، الذي توفي قبل عامين، وبعد وفاة الابن الأكبر بدأت المشاكل والتوترات بين الابن رافي ووالديه؛ حسب ما نقلته "الإمارات اليوم" عن الصحيفة الهندية.
وبسبب زيادة المشاكل بين رافي ووالديه، قرر الأخيران حرمانه من الميراث وكتابة التركة كلها باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى؛ مما أثار غضب رافي وخطط لقتل والديه.
وعندما وصلت الشرطة إلى منزل العائلة، اكتشفت أن المنزل تم نهبه، وأن الوالدين تم قتلهما، وكل منهما في طابق مختلف من المنزل.
وتم القبض على رافي؛ حيث اعترف بارتكاب القتل والسرقة بسبب قرار والديه.
الهند.. حرمه والداه من الميراث فارتكب أبشع جريمة بحقهماأيمن حسن الخليج 365 2021-06-14
في مأساة لا إنسانية تتعلق بالميراث، أقدَمَ ابنٌ هنديّ على أبشع جريمة بحق والديه، اللذيْن قررا حرمانه من الميراث وكتابة كل أملاك الأسرة باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى.
وحسب موقع صحيفة "إنديان إكسبريس"، أقدَمَ ابنٌ على قتل والديه بمدينة غازي آباد، بولاية أوتار براديش شمالي الهند، بعد ما قرر الوالدان كتابة كل أملاك الأسرة باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن "رافي"، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، علم أن والديه سوريندرا دكا (70 عامًا) وسانتوش (63 عامًا)؛ سيكونان يوم الجمعة بمفردهما في المنزل؛ حيث ذهبت زوجة ابنهما الأكبر المتوفى إلى بيت أهلها، فخطط للجريمة.
وكان الوالدان يقيمان على مدى عقدين مع ابنهما الأكبر غوراف، الذي توفي قبل عامين، وبعد وفاة الابن الأكبر بدأت المشاكل والتوترات بين الابن رافي ووالديه؛ حسب ما نقلته "الإمارات اليوم" عن الصحيفة الهندية.
وبسبب زيادة المشاكل بين رافي ووالديه، قرر الأخيران حرمانه من الميراث وكتابة التركة كلها باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى؛ مما أثار غضب رافي وخطط لقتل والديه.
وعندما وصلت الشرطة إلى منزل العائلة، اكتشفت أن المنزل تم نهبه، وأن الوالدين تم قتلهما، وكل منهما في طابق مختلف من المنزل.
وتم القبض على رافي؛ حيث اعترف بارتكاب القتل والسرقة بسبب قرار والديه.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
12:04 PM
علم أنهما سيكونان بمفردهما في المنزل فخطط لفعلته
في مأساة لا إنسانية تتعلق بالميراث، أقدَمَ ابنٌ هنديّ على أبشع جريمة بحق والديه، اللذيْن قررا حرمانه من الميراث وكتابة كل أملاك الأسرة باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى.
وحسب موقع صحيفة "إنديان إكسبريس"، أقدَمَ ابنٌ على قتل والديه بمدينة غازي آباد، بولاية أوتار براديش شمالي الهند، بعد ما قرر الوالدان كتابة كل أملاك الأسرة باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى.
ونقلت الصحيفة عن الشرطة أن "رافي"، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، علم أن والديه سوريندرا دكا (70 عامًا) وسانتوش (63 عامًا)؛ سيكونان يوم الجمعة بمفردهما في المنزل؛ حيث ذهبت زوجة ابنهما الأكبر المتوفى إلى بيت أهلها، فخطط للجريمة.
وكان الوالدان يقيمان على مدى عقدين مع ابنهما الأكبر غوراف، الذي توفي قبل عامين، وبعد وفاة الابن الأكبر بدأت المشاكل والتوترات بين الابن رافي ووالديه؛ حسب ما نقلته "الإمارات اليوم" عن الصحيفة الهندية.
وبسبب زيادة المشاكل بين رافي ووالديه، قرر الأخيران حرمانه من الميراث وكتابة التركة كلها باسم زوجة أخيه الأكبر المتوفى؛ مما أثار غضب رافي وخطط لقتل والديه.
وعندما وصلت الشرطة إلى منزل العائلة، اكتشفت أن المنزل تم نهبه، وأن الوالدين تم قتلهما، وكل منهما في طابق مختلف من المنزل.
وتم القبض على رافي؛ حيث اعترف بارتكاب القتل والسرقة بسبب قرار والديه.
، الهند.. حرمه والداه من الميراث فارتكب أبشع جريمة بحقهما ،
المصدر : الخليج 365
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