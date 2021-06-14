، ضحايا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 1129 وفاة جديدة بالبرازيل و174 بأمريكا و128 بشيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصر تسجل 41 وفاة إضافية و12 حالة بكوبا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس، تسجيل 1129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 37984 إصابة.

وقالت بيانات الوزارة: إن نحو 490 ألف شخص توفوا جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء الوباء، مع تسجيل 17.4 مليون إصابة في المجمل.

الولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎9.587‎‏ إصابة جديدة و‏‏174 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، إلى أن إجمالي عدد ‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ ‏‎33.283.781‎؛ فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات ‏‎597.195‎.‏

تشيلي

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي، تسجيل 7529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و476 ألفًا و473 شخصًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 128 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30707 حالات؛ وفقًا لوكالة "برنسا لاتينا" الكوبية.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 273182 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 201038 حالة؛ فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15623 حالة بعد تسجيل 41 وفاة جديدة.

كوبا

أعلنت السلطات الصحية الكوبية تسجيل 1470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و12 حالة وفاة بسبب مضاعفات المرض.

وذكرت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 157 ألفًا و708 إصابات، و1087 وفاة، منذ بداية تسجيل الحالات في البلاد في مارس من العام الماضي.