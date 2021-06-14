السفير الفرنسي: فجعني نبأ سقوط طائرة مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر السفير الفرنسي بالرياض لودوفيك بوي، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة للاعتداء الحوثي الذي استهدف مدرسة بمنطقة عسير.

استهداف مدرسة بعسير

وقال السفير عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم: لقد فَجَعَني نبأ سقوط طائرة من دون طيّار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في عسير”.

اعتداء جبان ووحشي

وأضاف لودوفيك بوي: “باسم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية أُدين بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشي على مكانٍ مكرّس للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد”.

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