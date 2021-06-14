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شكرا لقرائتكم السفير الفرنسي: فجعني نبأ سقوط طائرة مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14
وأضاف لودوفيك بوي: “باسم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية أُدين بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشي على مكانٍ مكرّس للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد”.
السفير الفرنسي: فجعني نبأ سقوط طائرة مسيرة حوثية فوق مدرسة بعسير
اعتداء فظيع وجبان ووحشي على مكانٍ مكرّس للعلم
متابعات الخليج 365 - الرياض
عبر السفير الفرنسي بالرياض لودوفيك بوي، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة للاعتداء الحوثي الذي استهدف مدرسة بمنطقة عسير.
استهداف مدرسة بعسير
وقال السفير عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم: لقد فَجَعَني نبأ سقوط طائرة من دون طيّار أطلقها الحوثيّون، فوق مدرسةٍ في عسير”.
اعتداء جبان ووحشي
وأضاف لودوفيك بوي: “باسم السفارة الفرنسية في المملكة العربية السعودية أُدين بشدّة هذا الاعتداء الفظيع والجبان والوحشي على مكانٍ مكرّس للعلم والمعرفة والتعليم، تُرَبّى فيه أجيال الغد”.
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