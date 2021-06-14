الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين

متابعات الخليج 365 - الرياض

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، ترقباً لتعاملات بداية الأسبوع بالأسواق العالمية.

ونزل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، إلى 224.73 ريال (59.93 دولار).

الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية، عيار 21 ليسجل 196.64 ريال (52.44 دولار).

وتراجع سعر الجرام عيار 18، لمستوى 168.55 ريال (44.95 دولار)، كما هبط سعر الجرام عيار 14 إلى 131.09 ريال (34.96 دولار).

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