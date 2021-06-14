بدر العساكر لوالده : لو كان بيدنا لأزلنا الوجع عنك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

توجه بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بالدعاء إلى المولى سبحانه وتعالى ليمن بالشفاء على والده.

وأنا أُباهي فيك أنك والدي

وقال العساكر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: وأنا أُباهي فيك أنك والدي.. فمن الذي سيلومُ حين أُباهي”.

لو كان بيدنا لأزلنا الوجع عنك

وقال بدر العساكر، داعياً لوالده بالشفاء :”حماك الرب، وأتم عليك عافيته .. شفاك الله وعافاك، سُررنا لأجل رؤياك، ولو كان بيدنا لأزلنا الوجع عنك، وصنعنا الفرحة لك.. حفظك الرحمن أبا عبدالعزيز”.



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