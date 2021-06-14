المسند يتوقع نشاط رياح البوارح الحارة والجافة على هذه المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة والجافة هذا اليوم، وقد تثير بعض الغبار على نواحٍ متفرقة من الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، ومن المتوقع أن تهدأ البوارح قليلاً يومي السبت والأحد .. هذا والله أعلم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

سماء غائمة وسحب رعدية

وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .



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