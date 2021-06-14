إغلاق 45 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بـ خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

نفذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2259 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية حيث تم إغلاق 45 منشأة تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا.

الجولات الرقابية متواصلة

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، أن الجولات الرقابية متواصلة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الأغذية التابع للبلدية.

مصادرة وإتلاف مواد غذائية

وأشار الحويطي إلى أنه تمت مصادرة وإتلاف أكثر من 200 كيلوجرام من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.



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