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جامعة الملك خالد تنظم لقاء قبول 1443هـ الأربعاء المقبل

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شكرا لقرائتكم جامعة الملك خالد تنظم لقاء قبول 1443هـ الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

جامعة الملك خالد تنظم لقاء قبول 1443هـ الأربعاء المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنظم جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، لقاءً إلكترونيًّا لقبول عام 1443هـ، وذلك مساء الأربعاء 6 ذي القعدة الجاري الساعة الـ 8 ويستمر 3 ساعات.

توعية الطلاب

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن اللقاء تقدمه وكيلة العمادة الأستاذ الدكتور حنان السعيدي، ويهدف إلى توعية الطلاب ببعض المفاهيم الخاصة بالقبول الجامعي، والتعريف بشروط القبول العامة والخاصة، وكذلك التعريف بآليات القبول وتواريخه، والرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

رابط التسجيل

يذكر أنه يمكن التسجيل في اللقاء عبر الرابط الإلكتروني (اضغط هنا) ومن ثم الحضور من خلال الرابط المرسل على بريد المستفيد.

جامعة الملك خالد تنظم لقاء قبول 1443هـ الأربعاء المقبل - متابعات الخليج 365
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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