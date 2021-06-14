جوازات الرياض بقيادة اللواء السعد .. دقة التنظيم وسهولة الإجراءات ورقي التعامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تتوالى الإنجازات وتتحقق يوماً بعد يوم في إدارة جوازات منطقة الرياض تحت قيادة مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد في ظل توجيهات ومتابعة دقيقة من معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

ويستشعر متابعات الخليج 365 والمقيم أثناء التعامل مع جوازات منطقة الرياض حجم الإنجاز ودقة التنظيم وحسن الإدارة والخدمات والتسهيلات والتقنية الحديثة والتي توفر الوقت والجهد، فضلاً عن سرعة الإنجاز وحسن المعاملة من منسوبي جوازات المنطقة.

سهولة الإجراءات ورقي التعامل

وفي هذا السياق علق متابعات الخليج 365 عبدالرحمن العتيق في تغريدة له بقوله: راجعت اليوم 3 ذو القعدة إدارة جوازات الرياض طريق الملك فهد، فوجدت دقة التنظيم وسهولة الإجراءات ورقي التعامل، تحية وتقدير لسعادة مدير الجوازات ومديري الأقسام والعاملين في صالة تسليم الجوازات”.

وأضاف عبدالرحمن العتيق: “ما رأيته يثلج الصدر ويعكس ما وصلت إليه أجهزتنا الحكومية من تنافس لخدمة متابعات الخليج 365”.

افتتاح مركز الخصائص الحيوية

وفي وقت سابق، وبالتحديد في أول يونيو الجاري، افتتح مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد السعد، مركز الخصائص الحيوية بمقر إدارة جوازات المنطقة بمدينة الرياض.

ويختص المركز بتسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” للمقيمين ومرافقيهم وتابعيهم، وتم تجهيزه بكوادر بشرية مؤهلة وأجهزة تقنية متطورة لتقديم الخدمة للمستفيدين بكل يسر وسهولة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

نائب أمير الرياض ينوه بالجهود الميدانية والتنظيمية

وفي السابع من شهر يونيو الجاري، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم, مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن عبد العزيز السعد.

واطلع سموه على جهود جوازات المنطقة وآليات تطوير العمل والمجالات التقنية المساهمة في رفع الكفاءة والإنجاز.

ونوه الأمير محمد بن عبد الرحمن بالجهود الميدانية والتنظيمية لمنسوبي جوازات منطقة الرياض.



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