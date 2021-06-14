محمد بن مسعود - الدمام - قال: نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، ميناء الغردقة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وأوضح رئيس الهيئة محمد الرحيم، في بيان له اليوم، أن قرار إغلاق الميناء جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر؛ مشيرًا إلى أنه تم إيقاف كل الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية. 14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 11:45 AM قال: نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، ميناء الغردقة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية. وأوضح رئيس الهيئة محمد الرحيم، في بيان له اليوم، أن قرار إغلاق الميناء جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح واضطراب حالة البحر؛ مشيرًا إلى أنه تم إيقاف كل الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية. الكلمات المفتاحية ، إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب الأحوال الجوية ،

المصدر : الخليج 365

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