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حذّرت هيئة الغذاء والدواء من أن استخدام مضادات الالتهاب -وإن كانت غير وصفية لأيام متتالية- قد يصاحبها أعراض جانبية مع احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.
وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر: إن مضادات الالتهاب غير الأستيرويدية، أدوية تُستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدوية وصفية وغير وصفية مثل إيبوبروفين وديكلوفيناك.
وتابعت أن استخدامات الأدوية غير الوصفية تكون في آلام الأسنان والتهابات الأوتار والتواء المفاصل وارتفاع حرارة الجسم وآلام الدورة الشهرية، وبعض أعراضها الجانبية تكون صداعًا وغثيانًا وجفافًا بالفم وإمساكًا وإسهالًا وألمًا وحموضة بالمعدة.
وأكدت الهيئة أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسبب المضادات عند الاستخدام اليومي أو المنتظم وللأشخاص الأكبر من 65 سنة وفي حالات التدخين وشرب الكحول ولمن لديهم تاريخ في قرحة المعدة أو مرض متقدم بالكبد.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 11:34 AM
يصاحبها أعراض جانبية مع احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي"الغذاء والدواء" تحذّر من استخدام مضادات الالتهاب لمدد طويلة
حذّرت هيئة الغذاء والدواء من أن استخدام مضادات الالتهاب -وإن كانت غير وصفية لأيام متتالية- قد يصاحبها أعراض جانبية مع احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.
وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر: إن مضادات الالتهاب غير الأستيرويدية، أدوية تُستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدوية وصفية وغير وصفية مثل إيبوبروفين وديكلوفيناك.
وتابعت أن استخدامات الأدوية غير الوصفية تكون في آلام الأسنان والتهابات الأوتار والتواء المفاصل وارتفاع حرارة الجسم وآلام الدورة الشهرية، وبعض أعراضها الجانبية تكون صداعًا وغثيانًا وجفافًا بالفم وإمساكًا وإسهالًا وألمًا وحموضة بالمعدة.
وأكدت الهيئة أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسبب المضادات عند الاستخدام اليومي أو المنتظم وللأشخاص الأكبر من 65 سنة وفي حالات التدخين وشرب الكحول ولمن لديهم تاريخ في قرحة المعدة أو مرض متقدم بالكبد.
، "الغذاء والدواء" تحذّر من استخدام مضادات الالتهاب لمدد طويلة ،
المصدر : الخليج 365
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