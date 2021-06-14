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جدة.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة عشرينية من نزيف أثناء "قيصرية"

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محمد بن مسعود - الدمام - فريدة بمستشفى شرق.. توصيل رقعة من المثانة البولية بالحالب الأيسر

تمكّن، بفضل الله، فريق طبي متخصّص من إجراء عملية جراحية لسيدة عشرينية تعرّضت لنزيفٍ شديدٍ تمّت السيطرة عليه مع إصابة للحالب الأيسر؛ وذلك في أثناء إجراء عملية قيصرية عاجلة، وتم تقييم الحالة في حينه بإصابة في أسفل الحالب الأيسر، وعليه تمّ عمل رقعة من المثانة البولية وتوصيلها بالحالب الأيسر وهذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفى شرق جدة.

هذا وقد ضم الفريق الطبي المتخصّص الاستشاري الدكتور فهد باشراحيل استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، والأخصائي الدكتور أنس الجهني من قسم جراحة المسالك البولية.

وأوضح "باشراحيل"، أن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد، وتم خروجها من المستشفى والتأكّد من نجاح العملية؛ وذلك بمتابعتها بالعيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العملية، مشيراً إلى أن العملية تُعد تحولاً مهماً بالنسبة للعمليات الدقيقة في المستشفى لما تتميز به من إمكانات وكفاءات مكّنتها من توفير أعلى درجات العناية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 11:28 AM

فريدة بمستشفى شرق.. توصيل رقعة من المثانة البولية بالحالب الأيسر

جدة.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة عشرينية من نزيف أثناء "قيصرية"
محمد حضاض

تمكّن، بفضل الله، فريق طبي متخصّص من إجراء عملية جراحية لسيدة عشرينية تعرّضت لنزيفٍ شديدٍ تمّت السيطرة عليه مع إصابة للحالب الأيسر؛ وذلك في أثناء إجراء عملية قيصرية عاجلة، وتم تقييم الحالة في حينه بإصابة في أسفل الحالب الأيسر، وعليه تمّ عمل رقعة من المثانة البولية وتوصيلها بالحالب الأيسر وهذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفى شرق جدة.

هذا وقد ضم الفريق الطبي المتخصّص الاستشاري الدكتور فهد باشراحيل استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، والأخصائي الدكتور أنس الجهني من قسم جراحة المسالك البولية.

وأوضح "باشراحيل"، أن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد، وتم خروجها من المستشفى والتأكّد من نجاح العملية؛ وذلك بمتابعتها بالعيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العملية، مشيراً إلى أن العملية تُعد تحولاً مهماً بالنسبة للعمليات الدقيقة في المستشفى لما تتميز به من إمكانات وكفاءات مكّنتها من توفير أعلى درجات العناية.

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، جدة.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة عشرينية من نزيف أثناء "قيصرية" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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