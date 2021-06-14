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تمكّن، بفضل الله، فريق طبي متخصّص من إجراء عملية جراحية لسيدة عشرينية تعرّضت لنزيفٍ شديدٍ تمّت السيطرة عليه مع إصابة للحالب الأيسر؛ وذلك في أثناء إجراء عملية قيصرية عاجلة، وتم تقييم الحالة في حينه بإصابة في أسفل الحالب الأيسر، وعليه تمّ عمل رقعة من المثانة البولية وتوصيلها بالحالب الأيسر وهذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفى شرق جدة.
هذا وقد ضم الفريق الطبي المتخصّص الاستشاري الدكتور فهد باشراحيل استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، والأخصائي الدكتور أنس الجهني من قسم جراحة المسالك البولية.
وأوضح "باشراحيل"، أن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد، وتم خروجها من المستشفى والتأكّد من نجاح العملية؛ وذلك بمتابعتها بالعيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العملية، مشيراً إلى أن العملية تُعد تحولاً مهماً بالنسبة للعمليات الدقيقة في المستشفى لما تتميز به من إمكانات وكفاءات مكّنتها من توفير أعلى درجات العناية.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 11:28 AM
فريدة بمستشفى شرق.. توصيل رقعة من المثانة البولية بالحالب الأيسرجدة.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة عشرينية من نزيف أثناء "قيصرية"
تمكّن، بفضل الله، فريق طبي متخصّص من إجراء عملية جراحية لسيدة عشرينية تعرّضت لنزيفٍ شديدٍ تمّت السيطرة عليه مع إصابة للحالب الأيسر؛ وذلك في أثناء إجراء عملية قيصرية عاجلة، وتم تقييم الحالة في حينه بإصابة في أسفل الحالب الأيسر، وعليه تمّ عمل رقعة من المثانة البولية وتوصيلها بالحالب الأيسر وهذه العملية تعد الأولى من نوعها بمستشفى شرق جدة.
هذا وقد ضم الفريق الطبي المتخصّص الاستشاري الدكتور فهد باشراحيل استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، والأخصائي الدكتور أنس الجهني من قسم جراحة المسالك البولية.
وأوضح "باشراحيل"، أن المريضة تماثلت للشفاء ولله الحمد، وتم خروجها من المستشفى والتأكّد من نجاح العملية؛ وذلك بمتابعتها بالعيادة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العملية، مشيراً إلى أن العملية تُعد تحولاً مهماً بالنسبة للعمليات الدقيقة في المستشفى لما تتميز به من إمكانات وكفاءات مكّنتها من توفير أعلى درجات العناية.
، جدة.. جراحة عاجلة تُنقذ حياة عشرينية من نزيف أثناء "قيصرية" ،
المصدر : الخليج 365
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