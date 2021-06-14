، تعيين 245 داعية ومراقبة مساجد بالشؤون الإسلامية بالرياض ،

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أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في منطقة الرياض- إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف، شملت 156 داعية و89 مراقبة مساجد، عقب استكمال كل الشروط والاختبارات لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقًا لتلبية حاجة الوزارة للكوادر البشرية من العنصر النسائي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الباحثين عن العمل من الانضمام إلى الجهات الخدمية للإسهام في توفير المتطلبات التي يحتاجها كافة أفراد المجتمع.
وتسعى الوزارة إلى تنفيذ برامج متنوعة من خلال متابعة المصليات النسائية بالمساجد والجمعيات النسائية الدعوية ومدارس تحفيظ القرآن النسائية والعناية بها وتطويرها، ومعالجة ما يحدث فيها من قصور أو تجاوزات، وسيكون لتواجد الداعيات الرسميات إن شاء الله تعالى، تأثير أكبر في تقديم البرامج الدعوية التي تتسم بالوسطية والاعتدال، والإسهام في توجيه النساء إلى ما يعود عليهن بالنفع وعلى مجتمعهن بالفائدة.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 11:23 AM
خطوات متسارعة لتمكين المرأة ضمن مواكبة الوزارة لرؤية 2030تعيين 245 داعية ومراقبة مساجد بالشؤون الإسلامية بالرياض
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في منطقة الرياض- إجراءات تعيين 245 موظفة من العنصر النسائي وفق الخطة الوطنية للتوظيف، شملت 156 داعية و89 مراقبة مساجد، عقب استكمال كل الشروط والاختبارات لشغل الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقًا لتلبية حاجة الوزارة للكوادر البشرية من العنصر النسائي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الباحثين عن العمل من الانضمام إلى الجهات الخدمية للإسهام في توفير المتطلبات التي يحتاجها كافة أفراد المجتمع.
وتسعى الوزارة إلى تنفيذ برامج متنوعة من خلال متابعة المصليات النسائية بالمساجد والجمعيات النسائية الدعوية ومدارس تحفيظ القرآن النسائية والعناية بها وتطويرها، ومعالجة ما يحدث فيها من قصور أو تجاوزات، وسيكون لتواجد الداعيات الرسميات إن شاء الله تعالى، تأثير أكبر في تقديم البرامج الدعوية التي تتسم بالوسطية والاعتدال، والإسهام في توجيه النساء إلى ما يعود عليهن بالنفع وعلى مجتمعهن بالفائدة.
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المصدر : الخليج 365
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