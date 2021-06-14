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تسريبات تكشف مواعيد إطلاق سامسونج لهواتفها القابلة للطي

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محمد بن مسعود - الدمام - تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن مواعيد إطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي، "جلاكسي زد فولد 3" و"جلاكسي زد فليب 3".

وأوضحت مصادر -بحسب ما نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن سامسونج تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها القابلة للطي، لتحظى بشعبية كبيرة في العالم.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج هاتفها "جلاكسي زد فولد 3" خلال شهر يوليو، المقبل؛ فيما ستطلق هاتفها "جلاكسي زد فليب 3" في 27 أغسطس المقبل.

كما ستطلق "سامسونج" أيضًا ساعتيْها الذكيتين الجديدتين "جلاكسي ووتش 4" و"جلاكسي ووتش آكتيف 4" في 11 أغسطس، أو قبل ذلك التوقيت بأيام قليلة في 3 أغسطس المقبل.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 11:18 AM

تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها

تسريبات تكشف مواعيد إطلاق سامسونج لهواتفها القابلة للطي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن مواعيد إطلاق هواتفها الجديدة القابلة للطي، "جلاكسي زد فولد 3" و"جلاكسي زد فليب 3".

وأوضحت مصادر -بحسب ما نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن سامسونج تخطط لحملة إطلاق كبرى لأجهزتها القابلة للطي، لتحظى بشعبية كبيرة في العالم.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج هاتفها "جلاكسي زد فولد 3" خلال شهر يوليو، المقبل؛ فيما ستطلق هاتفها "جلاكسي زد فليب 3" في 27 أغسطس المقبل.

كما ستطلق "سامسونج" أيضًا ساعتيْها الذكيتين الجديدتين "جلاكسي ووتش 4" و"جلاكسي ووتش آكتيف 4" في 11 أغسطس، أو قبل ذلك التوقيت بأيام قليلة في 3 أغسطس المقبل.

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، تسريبات تكشف مواعيد إطلاق سامسونج لهواتفها القابلة للطي ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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