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نفّذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2259 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية؛ حيث تم إغلاق 45 منشأة تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، أن الجولات الرقابية متواصلة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الأغذية التابع للبلدية.
وأشار الحويطي إلى أنه تم مصادرة وإتلاف أكثر من 200 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 11:10 AM
لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا"2259 جولة بلدية في أسبوع وإغلاق 45 منشأة مخالفة بخميس مشيط
نفّذت بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 2259 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية؛ حيث تم إغلاق 45 منشأة تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، أن الجولات الرقابية متواصلة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الأغذية التابع للبلدية.
وأشار الحويطي إلى أنه تم مصادرة وإتلاف أكثر من 200 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية والمخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة.
، 2259 جولة بلدية في أسبوع وإغلاق 45 منشأة مخالفة بخميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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