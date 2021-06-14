شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: سيارات ذوي الإعاقة معفاة من ‏الرسوم الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من الخارج، مع دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 15%.

وذكرت الهيئة شرط الاستفادة من الإعفاء، وهو أن تكون المركبة معدة ‏ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقاد باليدين دون ‏الرجلين.

وأكدت على أن تلك السيارات غير مستثناة من سنة الصنع، حيث لا ‏يسمح ‏باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز‎ ‎عمرها‎ 5 ‎سنوات.