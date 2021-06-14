شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: سيارات ذوي الإعاقة معفاة من الرسوم الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من الخارج، مع دفع ضريبة القيمة المضافة بواقع 15%.
وذكرت الهيئة شرط الاستفادة من الإعفاء، وهو أن تكون المركبة معدة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقاد باليدين دون الرجلين.
وأكدت على أن تلك السيارات غير مستثناة من سنة الصنع، حيث لا يسمح باستيراد السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف التي تجاوز عمرها 5 سنوات.