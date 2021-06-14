شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي»: شركة التأمين ملزمة بسداد أموال الحالات الطارئة خلال 15 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الاثنين، أن شركة التأمين تلتزم بسداد المبالغ المالية التي تدفعها الحالات الطارئة خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترجاع.

وكان المجلس، قد كشف أن الأمراض المزمنة يتم تغطيتها بوثيقة التأمين، وفي حال ثبت أن الشخص المؤمن له قدّم معلومات خاطئة في نموذج الإفصاح يحق للشركة رفع سعر التأمين.

وأوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة التأمين تغطي عملية التبرع بالأعضاء مثل زراعة الكلى، في حدود 50 ألف ريال خلال مدة الوثيقة.