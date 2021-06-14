شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن في الباحة يغطي وجهه 240 ألف نحلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

تمكن النحال ناصر غنام الغامدي، من جمع آلاف النحل على وجهه ،حتى غطت أجزاء كبيرة منه ، وتحمل لسعاتها.

وتحدث غنام عن تجربته في تدريبية النحل قائلا" إنه يعشق تربية النحل، واكتسب خبرة كبيرة في كل ما يتعلق بعالم النحل".

وتابع النحال أنه جمع ما يقارب ٢٤٠ ألف نحلة، وذلك بعد عدة محاولات ولم يستخدم أي مواد مساعدة لجذب النحل.

وأضاف غنام "لا أنصح أي شخص مبتدأ أن يجمع النحل على وجهه لأن النحل شرس وحشرة لايمكن ترويضها,ويوجد أوقات مناسبة لعمل ذلك".

يجدر الإشارة إلى أن ناصر الغامدي حاصل على المركز الأول في جودة العسل على مستوى قارة آسيا، وتم تكريمه من قبل صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة.