«التعاون الإسلامي» تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة بعسير

الرياض - محمد عبدالله - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة في عسير بمُسيّرة مفخخة.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة.

وشدّد الأمين العام على أن «المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية».

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، اليوم الأحد، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا بسقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

ولفت آل جلبان إلى أنه «بمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث».

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