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بالفيديو.. الشيخ المنيع: شرطان لأخذ الزوجة مال زوجها دون علمه

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الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إنه يحق للمرأة أن تأخذ المال من زوجها البخيل دون إذنه، ما يكمل النفقة الناقصة عنها وعن أسرتها؛ لكن بشرطين.

وأضاف الشيخ المنيع خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن ذلك يكون بشرطين، وهما: ألا تكون الزوجة مسرفة، وألا يستخدم المال لتغطية نفقات ليس لها علاقة بمتطلبات البيت، من أكل وشرب وخلافه.

وتابع الشيخ المنيع حديثه قائلًا: إنه في هذه الحالة لا إثم على الزوجة، ولا يلزمها أن تخبر الزوج بما أخذته من مال دون علمه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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