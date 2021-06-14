مسؤول بإدارة المواصفات: بدء العمل على توافر السيارات الكهربائية بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية السعودية، وائل الذياب، إنه بدأ العمل على توافر السيارات الكهربائية عبر الوكالات بالمملكة، مشيرًا إلى تقدم مجموعة من الشركات للحصول على اعتماد نماذج السيارات.

وأضاف الذياب، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إنه خلال فترات قريبة ستدخل بعض السيارات الكهربائية إلى المملكة، وأنه ربما تكون سيارات كهربائية قد دخلت بالفعل إلى سوق المملكة عبر بعض الوكالات.

وتوقع مدير إدارة المواصفات الكهربائية، أن يكون استخدام السيارات الكهربائية محدودًا بسبب عدم تنوع طرازها وارتفاع سعرها، مشيرًا إلى أن الأسعار سوف تبدأ من 160 ألف ريال للسيارة، متوقعًا انخفاض أسعارها مستقبلا مع التطور وتقدم التقنية.

ونصح الذياب، بضرورة الحصول على السيارة الكهربائية من الوكيل بالسعودية، لضمان الصيانة وخدمات ما بعد البيع، مضيفًا أنه لشراء سيارة كهربائية من خارج المملكة بشكل فردى يجب المرور على هيئة المواصفات واستيفاء الطلبات الخاصة بها.

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