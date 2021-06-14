التعاونية: تأمين كورونا للسفر يشمل جميع الرحلات الدولية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت شركة التعاونية للتأمين، أن تأمين كورونا للسفر بشمل جميع الرحلات الدولية بما فيها المتجهة إلى أوكرانيا، ولا يستثني دولًا بعينها.

وذكرت التعاونية للتأمين، عبر حسابها على تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «يغطي تأمين كوفيد 19 جميع الرحلات الدولية».

وقال المواطن في استفساره: «سمعت أنه توجد مشاكل في تأمين التعاونية لدى أوكرانيا، ولا يتم قبول التعاونية ويتم طلب تأمين من أوكرانيا، نرجو التوضيح».

يُذكر أن تأمين السفر الخاص بكورونا مدته 30 يومًا، ويجوز مده لفترتين (90 يومًا)، وهو إلزامي لمن هم دون 18 سنة.

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