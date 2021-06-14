فلكية جدة: «السماك الرامح» يسطع في سماء المملكة طوال الصيف

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي خلال ليالي يونيو الصافية وطوال فصل الصيف، نجم «السماك الرامح»، مشيرة إلى أنه أكبر 25 مرة من الشمس، وعمره نحو سبعة مليارات سنة، وهو رابع ألمع نجم في سماء الليل.

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن نجم «السماك الرامح» أو «أركتوروس» يظهر باللون البرتقالي المصفر بشكل واضح عند النظر إليه بالعين المجردة، باتجاه الأفق الشرقي بداية الليل، مضيفا أنه يقع في كوكبة العواء التي تبعد مسافة 37 سنة ضوئية فقط من الأرض.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أن «السماك الرامح» هو نجم أحمر عملاق؛ ما يعني أنه يتضخم ويقترب من نهاية حياته، مشيرًا إلى أنه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن نجم الشعرى اليمانية يكون أكثر إشراقًا منه؛ ولكن نظرًا لأن الشعرى اليمانية لن يكون مرئيًا حتى الشتاء، فإن «السماك الرامح» سيسيطر على سماء الليل.

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